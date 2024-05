Operadora portuária Rio Tapajós fará reforma no CAT de Alter do Chão para melhoria turística; espaço será fechado para obras

A partir de hoje, 2 de maio, até 2 de junho, o Terminal Fluvial Turístico de Alter do Chão, conhecida como Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da vila balneária de Alter do Chão, sob administração da operadora portuária Rio Tapajós, estará temporariamente fechado para receber a segunda reforma na infraestrutura. Desta vez, as melhorias incluirão a revitalização da passarela de madeira e a modernização da parte elétrica, com o objetivo de assegurar a segurança e o conforto dos visitantes.

A escolha das datas para as obras foi estrategicamente planejada pela empresa, considerando o período de menor movimento na vila balneária, caracterizado pelo inverno amazônico. Esta medida visa minimizar possíveis transtornos para os turistas e residentes, aproveitando a redução do fluxo de visitantes para realizar as intervenções necessárias. O espaço estará fechado durante o período da obra.

A operadora portuária destaca que o principal objetivo é aprimorar a experiência dos turistas que frequentam a vila. A direção informa que será mantido o modelo atual que já se tornou um verdadeiro cartão postal da região. A passarela receberá atenção especial, com a aplicação de novas madeiras para garantir sua durabilidade e segurança.

O Terminal Fluvial é uma estrutura que recebe veículos fluviais de todos os tamanhos, especialmente navios de cruzeiros. A estrutura abriga o centro de atendimento ao turista e ainda possui um espaço dedicado à exposição do artesanato local, contribuindo para a geração de renda de aproximadamente 40 artesãos.

Recepção de Cruzeiros Internacionais

Desde março de 2023, a Rio Tapajós administra a concessão municipal do Terminal Fluvial. Nesse período realizou a primeira revitalização, importante para adaptar o espaço para receber navios de cruzeiros nacionais e internacionais. A próxima temporada de cruzeiros, prevista para ocorrer de outubro de 2024 a maio de 2025, espera receber mais de 35 mil turistas, contribuindo significativamente para a economia santarena.

Na temporada 2023/2024, por exemplo, foram aproximadamente 33 mil turistas em Alter do Chão, essa quantidade de pessoas realizou passeios, experimentou da gastronomia e de vários outros produtos e serviços disponibilizados por quem atua com turismo local. A gestão eficiente do Terminal pela Rio Tapajós reflete o compromisso da empresa em oferecer serviços de excelência aos visitantes e moradores da região.

Missão da Empresa

A Rio Tapajós é reconhecida por fornecer soluções portuárias de alta qualidade, seguras e eficientes em Santarém, no Pará. Como concessionária dos Terminais de Passageiros regionais e de cruzeiros do município, a empresa está comprometida em contribuir para o desenvolvimento do setor portuário no Brasil e em atender às demandas dos clientes de diversos setores.

Fonte: Ascom Porto Rio Tapajós e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/06:31:56

