Em noite de goleada histórica, Remo vence o Galvez e avança na Copa Verde

Leão não tomou conhecimento do adversário e se garantiu nas quartas de final

Sem dó e nem piedade, o Remo venceu o Galvez na noite desta terça-feira (19) por 9 a 0, no Baenão, e garantiu a vaga nas quartas de final. Wallace (três vezes), Neto Pessôa (fez mais três), Neto Moura, Edu e Rafinha marcaram na goleada. O Leão encara quem passar de Manaus e Porto Velho.

Duelo tático

Com muitas mudanças e as estreias do atacante Neto Pessôa e do zagueiro Edu no time titular, o Remo veio no 4-3-3. A diferença é Lucas Siqueira, que esteve bem avançado pela esquerda, quase como um segundo atacante. Já o Galvez se armou em um 5-3-2, numa formação bastante reativa. Mas que nada adiantou.

Primeiro nome da noite: Neto Pessôa

Em noite inspirada do camisa 9 do Leão, não demorou muito para a primeira bola na rede. Aos 10 minutos, Marcos Júnior recebeu na esquerda, cruzou rasteiro para a área e Neto Pessoa só precisou mandar para o gol. Remo 1 a 0.

Aos 41, Rafinha recebeu em profundidade, enfiou um belo passe Neto Pessôa, que bateu no canto direito do goleiro Edivandro. E ainda tinha espaço para mais: aos 47 da primeira etapa, o atacante marcou o hat-trick. Outro passe de Rafinha, Pessôa partiu em velocidade, driblou o goleiro e mandou para o gol vazio.

Mais um estreante com gol

Já na segunda etapa, aos seis minutos, Neto Moura cobrou escanteio no segundo pau e Edu mandou para o gol e fazer o quarto. Aos 22, Wallace ganhou na dividida e tenta chute pro gol, mas foi travado. Na segunda chance, cruzou para a área e Rafinha bateu firme para fazer o quinto.

O segundo nome da noite: Wallace

Aos 25, Neto Moura sofreu pênalti. E Wallace, na cobrança, ainda deu uma paradinha antes de bater no canto direito do goleiro Edivandro. 6 a 0. Dois minutos depois, Wallace recebeu em profundidade, na entrada da área, e manda no canto do goleiro Edvandro. Não perca as contas: 7 a 0.

Golaço

Pausa no show de Wallace. Neto Moura foi recompensando após ter ganho um pênalti. Aos 33, o volante recebeu de Neto Pessôa na entrada da área e mandou colocado, de esquerda, no ângulo. 8 a 0 Remo

Wallace de novo

Para fechar a noite, Wallace fez o terceiro. O atacante recebe na entrada da área, trouxe pra perna direita e bateu cruzado para o gol. Fim de jogo: 9 a 0 Leão.

FICHA TÉCNICA

Remo 9×0 Galvez – Segunda fase

Data: 19/10/2021

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Baenão, Belém

Gols: Neto Pessôa aos 10/1T, aos 41/1T e aos 47/1T; Edu aos 6/2T; Rafinha, aos 22/2T; Wallace aos 25/2T, aos 27/2T e aos 37/2T; Neto Moura aos 33/2T

Cartões amarelos: Matheus e Daniel (GAL)

Árbitro: Rafael Martins Diniz (DF)

Assistente 1: Kleber Alves Ribeiro (DF)

Assistente 2: Lucas Torquato Guerra (DF)

Quarto árbitro: Ignacio Jose de Almeida Pedro (PA)

REMO: Thiago Coelho (Rodrigo Josviaki); Warley, Edu, Rafael Jansen e Ronald (Raimar); Neto Moura, Marcos Júnior (Paulinho Curuá), e Lucas Siqueira (Wallace); Rafinha, Jefferson (Thiago Miranda) e Neto Pessôa. Técnico: Felipe Conceição.

GALVEZ: Edvandro; Matheus (Weverton), Daniel, Bruno Costa, Wanderson; Marcílio, Alysson (Júlio), Malta, João Victor (Geovani); Eriano (Davi) e Gui (Felipe). Técnico: Jader de Andrade.

