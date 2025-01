Adailton marca no fim e Remo manteve os 100% no Parazão 2025 | (Foto: Samara Miranda/Clube do Remo)

Remo marca gol no fim, vence o Águia, em Marabá, e mantém os 100% de aproveitamento no Parazão 2025.

OClube do Remo precisou do fim do jogo para decidir e um atleta foi tão decisivo que fez história pelo time remista, que completa 120 anos na próxima semana.

O Leão venceu o Águia de Marabá por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (29) em partida realizada no Estádio Zinho Oliveira, sudeste paraense. A partida marcou o encerramento da terceira rodada do Campeonato Paraense 2025.

Com gol de Adailton, o Remo manteve a liderança na competição. Mais do que isso, o balançar das redes teve um sabor ainda mais especial, pois o atacante fez história ao embalar o gol de número 9 mil do Leão Azul.

O JOGO

O Azulão começou assustando com Kukri, que acertou a trave azulina, aos três minutos. Logo em seguida, o Leão Azul respondeu com Dodô e Pavani, que colocaram o goleiro Axel Lopes para trabalhar.

A partida teve uma movimentação somente aos 34 minutos com Lucas Silva, que chutou de fora da área. Logo depois, o Águia teve chance de marcar com Jonata Bastos, que parou na marcação azulina. Por sua vez, o Leão Azul teve a última chance do primeiro tempo com Jaderson, que chutou para defesa do goleiro.

No segundo tempo, o Remo sobrou em campo e logo aos três minutos assustou: Dodô chutou na entrada da área e acertou a trave após defesa parcial do goleiro.

O Remo manteve a pegada e deu trabalho à defesa do Águia: em outra jogada, o goleiro marabaense contou com a sorte na jogada de Felipe Vizeu, que tocou na saída e Pedro Rocha chegou atrasado.

Remo vence o Águia e mantém 100% de aproveitamento

Quando a partida estava praticamente definida, o Leão definiu o placar: o camisa 33 deu passe para Adailton, que sozinho chutou rasteiro para marcar o gol da vitória remista e claro: ser o autor do gol 9 mil da história remista.

CLASSIFICAÇÃO

Com a vitória, o Remo volta a liderança da competição com nove pontos ganhos e saldo de gols de dez. Já o Águia se mantém na oitava posição, com três pontos ganhos.

PRÓXIMOS JOGOS

O Águia volta a campo no domingo (2), diante do Castanhal, fora de casa. Já o Remo recebe o Capitão Poço, na segunda-feira (3), no estádio Mangueirão, em Belém.

FICHA TÉCNICA

ÁGUIA: Axel Lopes; Bruno Limão; Lucão, Carlos Alberto e Alan Pires (Guga); Esdras (Murilo Gabriel), Lucas Silva (Welves) e Germano (Dôda); Kukri, Jefinho (Érico Junior) e Jonata Bastos

Técnico: Silvio Criciúma

REMO: Marcelo Rangel; Denner, Lucão e Rafael Castro; Marcelinho (Kadu), Sávio, Pavani (Alvariño) e Pedro Castro; Jaderson (Pedro Rocha), Ytalo (Felipe Vizeu) e Dodô (Adailton).

Técnico: Rodrigo Santana

ÁRBITRO: Marco José Almeida

ASSISTENTES: Márcio Gleidson Dias e Thânia Lopes da Silva

LOCAL: estádio Zinho Oliveira, Marabá (PA)

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/10:03:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...