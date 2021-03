Em nota, PRF diz não ter autorizado manifestação em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na tarde desta segunda-feira (15), a PRF emitiu nota à imprensa para desmentir informações que circularam através das redes sociais de que uma manifestação a ser realizada hoje, na BR-163, em prol do atual governo federal, teria recebido a autorização do órgão para acontecer.

No momento ainda estamos em bandeiramento vermelho e quaisquer aglomerações que envolvam mais de 10 pessoas estão terminantemente proibidas até segunda ordem.

Veja na íntegra o texto do Ofício Manifestação:

OFÍCIO Nº 12/2021/NPF-DEL05-PA/DEL05-PA/SPRF-PA

Santarém, 15 de março de 2021.

Nota à imprensa

Assunto: Não autorização à manifestação no dia 15/03/2021.

A Polícia Rodoviária em Santarém informa que não concedeu autorização a nenhuma manifestação na BR 163. A PRF foi avisada na manhã do dia 15/03/2021, mesmo dia da manifestação, e os manifestantes foram orientados a respeitar o Decreto Municipal 712/2021 no Art. 28 – “Permanece proibida a realização de eventos, reuniões, manifestações, passeatas de qualquer natureza, com audiência superior a 10 pessoas. A PRF permanecerá fazendo o policiamento do local da manifestação, a fim de garantir a lei e a fluidez no trânsito.

Atenciosamente,

VINÍCIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA (PRF)

Por:RG 15 / O Impacto

