Em Nova Iorque, Helder Barbalho recebe dos EUA e Noruega doação de $ 27,5 milhões para rastreabilidade da produção pecuária

EUA e Noruega doam R$ 27,5 milhões para rastreabilidade da produção pecuária – (Foto: Thalmus Gama / Ag. Pará)

Em Nova Iorque, o governador Helder Barbalho oficializou recebimento de doação para fortalecer a estratégia estadual de rastreabilidade do rebanho

Os Governos dos Estados Unidos e da Noruega oficializaram a doação de $5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 27,5 milhões, que serão investidos no programa Pecuária Sustentável do Pará. O anúncio aconteceu durante participação do governador Helder Barbalho em evento realizado, nesta terça-feira (24), pela Universidade de Nova Iorque (NYU).

“Quero agradecer aos Estados Unidos e a Noruega que no dia de hoje apontam uma parceria importante, viabilizando, mais um passo na consolidação da estratégia de rastreabilidade individual da produção de nossa pecuária. Quando tomamos uma decisão certa, se move, se mobiliza e se constrói, coletivamente, soluções que diretamente possam impactar positivamente na vida da humanidade”,’ agradeceu Barbalho.

Na oportunidade, Helder Barbalho participou da seminário “Combate ao Desmatamento e Transformação da Produção de gado no Brasil”. O governador paraense palestrou no painel “Fomentando a transformação da produção pecuária por meio da rastreabilidade.

“Precisamos compreender que o Estado do Pará foi forjado no estímulo econômico institucional para o uso da terra de forma extrativa voltada à pecuária. Isto fez com que o Estado tenha hoje o segundo maior rebanho bovino do Brasil com 26 milhões de cabeças de gado e o maior rebanho bubalino do país”, ponderou.

Helder Barbalho avalia que a solução ambiental para agropecuária paraense passa pela rastreabilidade que gera integridade na cadeia produtiva. “O Pará já prática a rastreabilidade coletiva através das vias de transporte animal. Porém, se faz necessário aprofundar esta gestão da nossa produção para trazer garantias ao consumidor e à indústria da carne sobre a origem do animal e qual a prática produtiva dele ”, disse.

“A partir disso firmamos um grande entendimento com a indústria da carne, com a federação da agricultura, com os sindicatos rurais e com os representantes da agricultura familiar para que possamos em 2026 estar com 100% dos animais do nosso Estado com rastreamento individual”, explicou.

Barbalho afirmou ainda que o Governo do Pará atua de forma intensiva para implementar uma mudança de comportamento do setor produtivo voltado à uma mudança na consciência ambiental compreendendo que uma nova postura abre oportunidade de negócios.

Fonte:Leonardo Nunes (SECOM)/Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/2024/05:54:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...