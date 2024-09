Em NY, Helder Barbalho anuncia venda bilionária de crédito de carbono no Pará — Foto: Divulgação

Governador do Pará participa da Semana do Clima de NY para concretizar a venda de doze milhões de toneladas de crédito de carbono, a 15 dólares cada, equivalente a R$ 1 bilhão.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou que nesta terça-feira (24) será concretizada a venda de doze milhões de toneladas de crédito de carbono, a 15 dólares cada, equivalente a R$ 1 bilhão em uma única venda no Pará.

O anúncio ocorre durante a participação na Casa Amazônia NY, na Semana do Clima de Nova York. Barbalho também anunciou que, até 2026, o estado terá 100% de rastreabilidade individual nas cadeias de proteína bovina e bubalina.

A Casa Amazônia é um evento que busca valorizar as características do modelo sustentável de manejo do território e de produtos, de maneira a ressaltar a riqueza cultural da Amazônia.

O governador aproveitou a participação para falar de políticas ambientais e investimentos em novos mercados no Pará.

Helder Barbalho disse que a venda atrela recursos a uma estratégia de distribuição, com parte deles destinadas à sociedade, incluindo povos indígenas, quilombolas e extrativistas e integrantes da agricultura familiar.

A parte que caberá ao Pará será obrigatoriamente vinculada à continuidade da política de redução de emissões de gases de efeito estufa.

“Essa é uma agenda extraordinária, é a maior venda de créditos de carbono da história. Temos o sonho de fazer com que a floresta viva possa valer do que a floresta morta precisa virar a chave e se transformar em realidade efetiva no momento em que a floresta ganhe valor”, ressaltou Barbalho.

Uma das idealizadoras da Casa Amazônia, Ana Cláudia Cunha, mestre em administração pública com enfoque em desenvolvimento econômico pela Columbia University/SIPA, a segunda edição firma o evento como um dos grandes na Semana do Clima de Nova York.

“O legado é, sobretudo, firmar um espaço plural de discussões desafiadoras e trazer diferentes perspectivas e atores relevantes para discutir a Pan-Amazônia”, disse.

Fonte: G1 PARÁ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/2024/17:35:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...