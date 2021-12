Em operação, Polícias Civil e Militar prendem homem e namorada com drogas, em Placas

Na madrugada desta segunda-feira (13), por volta das 4h30, a polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, lotadas no município de Placas, PA, fizeram apreensão de um homem, identificado como Enderson da Silva de Castro, acusado de estar transportando entorpecentes em microônibus da linha.

Conforme informado por um escrivão da Polícia Civil, de Placas, neste domingo (12), os policiais foram informados de que um possível carregamento de entorpecente, que teria como destino o município citado, seria transportado pelo homem conhecido como Lenon. E, na madrugada desta segunda-feira (13), as Polícias Civil e Militar realizaram campana em pontos estratégicos, de modo que uma equipe ficou próximo à Rodoviária, e outra próximo ao Posto de uma empresa de transporte rodoviário.

Por volta das 7h30, o ônibus da linha aguardado ainda não havia chegado, por isso, o escrivão se dirigiu ao município de Rurópolis. O escrivão informou ainda que, ao chegar nas proximidades do Rio Curuatinga avistou o veículo de uma empresa de transporte rodoviário encostado à beira da estrada, pois o mesmo estaria quebrado. Posteriormente, apareceu o ônibus que se esperava, no qual foram realizadas buscas, porém, nenhum suspeito com as características repassadas foi encontrado.

Todavia, os policiais prosseguiram com as buscas, mas desta vez no ônibus que estava quebrado, e encontraram o suspeito. Após alertarem os passageiros sobre a operação, revistaram o suspeito, identificado como Enderson da Silva Castro (Lenon), de Placas, com quem foi encontrado R$ 250,00 em espécie, 1 papelote de entorpecente, possivelmente maconha, de 47 gramas; 1 papelote de entorpecente, possivelmente crack, pesando 10 gramas; 1 papelote de entorpecente, possivelmente crack, de 20,3 gramas.

Foi dada a voz de prisão e o suspeito, em sua defesa, afirmou que os entorpecentes encontrados seriam para seu uso próprio. Entretanto, após repassar o endereço pessoal aos policiais, os mesmos seguiram até a residência, na qual morava com sua mãe, onde encontraram dentro do quarto do suspeito várias embalagens, possivelmente para embalar drogas e posterior comercialização, uma linha, uma tesoura, e um aparelho celular.

O suspeito informou ainda que também morava na casa de sua namorada, identificada como Taynara Silva Leal. Quando os policiais chegaram no local a mulher estava com um papelote de moconha na mão, a mesma afirmou que seria de seu uso.

No entanto, os policiais ainda fizeram buscas e encontraram dentro “do lixo da cozinha, dentro da uma fralda “cagada” de criança, a quantia de 17 papelotes de substância entorpecente, possivelmente maconha, e a quantia de R$ 850,00 reais em notas de 50 e 100, e a quantia de R$ 90,00 reais em notas de 2”, disse o informante. Foi dada a voz de prisão à mulher que foi conduzida à unidade policial do município de Placas.

Segundo informações, a casa de Taynara funcionava como uma boca de fumo em Placas, com grande movimentação de usuários, Lenon, por sua vez, era um fornecedor forte no município.

