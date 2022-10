Santarém: após praticar assalto e fazer um motorista de refém, trio é preso na noite de domingo (23)

Trio foi apresentado à 16ª Seccional de Polícia Civil, em Santarém (Foto:Reprodução / Redes Sociais).

Os crimes aconteceram em Santarém, começando no bairro Jutaí e terminando em Santa Clara. Três homens foram presos. Um deles chegou a fazer um motorista de aplicativo de refém e exigir presença da imprensa para se entregar

Três homens, identificados como Patrick dos Santos Bezerra, Lucas Cardoso de Carvalho e Adrielson Reis dos Santos, foram presos na noite de domingo, 23, em Santarém, após praticarem assaltos e um deles fazer uma vítima de refém.

Equipes do 35° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e 2° Batalhão de Missões Especiais (BME) realizaram a negociação com o criminoso que, após a chegada da imprensa, se rendeu e liberou a vítima.

A ocorrência teve início quando a Polícia Militar foi acionada, via Núcleo Integrado de Operações (Niop), que recebeu denúncia de que três homens em um veículo (Gol branco) haviam roubado duas mulheres em uma residência localizada na rua Maringá, no bairro do Jutaí. Eles teriam levado três celulares, uma bolsa tiracolo e uma porta cédulas.

Ao receber o chamado, a polícia teria interceptado o carro com os suspeitos, já na avenida Curuá-Una com São Cristóvão, no bairro Santa Clara. Na abordagem policial, um dos suspeitos dentro do carro arremessou uma arma de ar comprimido com seis munições – 4 deflagradas e 2 intactas – no chão próximo à viatura. Um segundo homem também teria se rendido. O terceiro, porém, saiu do veículo com uma arma em punho.

Em resposta, a guarnição teria efetuado um disparo de arma de fogo para repelir a ação do suspeito que, em seguida, fez um homem que estava na rua naquele momento de refém. A vítima, que não teve identidade divulgada, é motorista de aplicativo.

A partir desse momento, equipes 35° BPM e 2° BME deram início à negociação com o suspeito, que exigiu a presença da imprensa para se entregar. Ao ter o pedido atendido, ele liberou o refém e se rendeu, largando a arma no chão. Por um momento, o próprio refém tentou pegar a arma do assaltante – ação que foi impedida e repreendida pelos agentes da polícia militar.

Após a rendição, os suspeitos foram encaminhados à 16ª Seccional de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e, agora, o trio está à disposição da Justiça. O armamento que estava de posse do trio foi apreendido, bem como o material oriundo de roubo. (Com informações de O Impacto).

