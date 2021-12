Servidores do Centro de Perícias Renato Chaves fazem paralisação por 24h

A faixa em frente ao prédio do Instituto Renato Chaves, em Altamira, deixa clara a insatisfação dos servidores com o governo.

No documento divulgado pela categoria a lista de reivindicações inclui o realinhamento salarial com a recuperação de 100% das perdas; revisão das regras de promoções de carreira prevendo critérios de antiguidade e merecimento; realização de concurso público, entre outras reclamações.

Em 2021, essa é a segunda vez que a categoria anuncia paralisação. Na semana passada, no dia do Perito, o Governo do Estado anunciou um aumento mas não houve negociação com os servidores. Sem acordo, eles anunciaram a paralização e na manhã desta segunda-feira (13) suspenderam as atividades por 24h. No prédio do instituto, em Altamira, 30% do efetivo está trabalhando e atendendo às demandas de Altamira e da região do Xingu.

A pauta de reivindicações foi divulgada pela categoria, além de uma nota de repúdio onde os servidores afirmam que desde a criação Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em 2000, a categoria já acumula perdas salariais de 52%.

