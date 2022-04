Em quatro meses, PRF efetuou 58 prisões durante fiscalizações de rotina em Santarém

(Foto: PRF) -Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com sede em Santarém, apontou que de janeiro até o momento, o órgão já efetuou 58 prisões durante fiscalizações de rotina.

Das 58 pessoas presas, 15 possuíam mandados de prisão, 3 por crimes ambientais, 3 por tráficos de entorpecentes e 8 por alcoolemia, que é quando o motorista dirige sob o efeito de álcool e outras 27 por crimes gerais. (As informações são do O Liberal).

Os dados apontam que durante estes últimos quatro meses foram recuperados 25 veículos oriundos de roubos.

De acordo com o chefe de Comunicação da PRF em Santarém, Sidmar Oliveira, de janeiro a abril o órgão já retirou diversos quilos de entorpecentes de circulação. “Retiramos mais de 14 quilos de drogas das ruas entre crack, maconha e anfetaminas”, destacou.

Operação durante o feriado do Dia de Tiradentes

Para manter a redução do número de acidentes, neste feriado de 21 de abril, Dia do Tiradentes, a PRF intensificou as fiscalizações e realiza a ‘Operação Tiradentes’, que conta com o apoio de 200 policiais rodoviários federais.

A operação iniciou às 00h de quinta-feira, dia 21, nas estradas e rodovias federais do Pará. Serão 04 (quatro) dias de operação, com encerramento no domingo (24) às 23h59. As equipes vão ficar concentradas em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes.

As ações têm o objetivo de prevenir condutas imprudentes que possam aumentar o risco de acidentes graves ou que agravam lesões das vítimas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeiras para o transporte de crianças).

Jornal Folha do Progresso em 22/04/2022/11:30:17

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...