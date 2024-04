(Foto: Divulgação)- O crime aconteceu em via publica na última segunda-feira (8), e o autor, um homem de 43 anos, foi preso em flagrante.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma adolescente, 12, conseguiu escapar de uma tentativa de estupro no município de São Paulo de Olivença distante a 985 quilômetros de Manaus. O crime aconteceu na última segunda-feira (8), e o autor, um homem de 43 anos, que foi preso em flagrante.

Segundo o delegado Fernando Damasceno, que está respondendo pela 52ª DIP de São Paulo de Olivença, a prisão ocorreu 4 horas depois que a equipe policial recebeu o vídeo com as imagens da ação criminosa.

“A adolescente foi localizada e foi ouvida em cartório, na presença da avó e do Conselho Tutelar. E, em seguida, encaminhada ao Centro de Referência de Assistência Social (Creas) do município para escuta”, disse.

Segundo o delegado, o autor foi identificado e preso, ainda na segunda-feira (08). Ele foi levado para audiência de custódia e a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que o indivíduo já havia sido preso alguns anos atrás, pelo mesmo delito, em Santo Antônio de Iça, município distante a 880 quilômetros de Manaus. O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da justiça.

A polícia orienta que em caso de conhecimento ou suspeita de crimes a população denuncie pelo 181 ou 190, a identidade do denunciante será mantida no mais absoluto sigilo.

Veja o vídeo:

Vídeo mostra momento em que menina de 12 anos consegue escapar de tentativa de estupro no Amazonas.

Leia mais: https://t.co/1Ld1bX3RT1 pic.twitter.com/JcxL29kG0y — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 12, 2024

Fonte: Radar Amazônico e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/04/2024/13:43:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...