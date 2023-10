Em Santarém, padrasto mata enteado com golpes de faca após discussão por causa de suco

(Foto: Portal do Coruja) – O suspeito está foragido. A polícia segue investigando o caso que ocorreu na tarde de domingo (8).

Após uma discussão por suco, Gilberto Junho Lages Ferreira é suspeito de matar com golpes de faca o enteado em Santarém, no oeste do Pará. O crime aconteceu na tarde de domingo (8), a vítima é um adolescente de 17 anos, identificado por Robert Victor Sousa de Oliveira.

De acordo com o depoimento da mãe da vítima, ela estava em casa com seus filhos Vitor Augusto Sousa de Oliveira, de 14 anos, e Robert Victor Sousa de Oliveira, de 17 anos, além de seu companheiro Gilberto Junho Lages Ferreira. A mesma estava na varanda, em uma rede de dormir, com seu bebê no colo, enquanto os dois filhos adolescentes estavam em seus quartos.

Ainda conforme a mãe da vítima, a situação se desencadeou quando Gilberto questionou os adolescentes sobre o consumo de suco, que estava reservado para um cliente, já que a mesma possui uma banca de churrasco em frente à residência. Os filhos admitiram ter tomado o suco, o que levou a uma discussão.

Segundo o depoimento, o Vitor mencionou em voz alta que Robert Victor havia sido ferido, quando ela correu para o quarto e encontrou Robert com um ferimento de faca na coxa. Vitor já havia tentado conter o sangramento com um lençol.

Ainda conforme as informações da mãe, Gilberto permaneceu com a faca por um breve momento antes de sair da residência. A mãe, então, procurou ajuda de um vizinho, que a auxiliou a levar o filho ferido para a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 24 horas). Posteriormente, ela seguiu de moto com outro vizinho até a unidade de saúde. Ao chegar à UPA 24h, a mãe recebeu a notícia de que seu filho estava sendo entubado devido à gravidade da lesão. Infelizmente, horas depois, foi informada de que o adolescente não havia resistido aos ferimentos.

O delegado Jair Castro informou que o caso está sendo investigado e que diligências estão sendo realizadas para encontrar o suspeito. E informações serão mantidas em sigilo até a elucidação do crime.

