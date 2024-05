Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho é resgatado após ficar ilhado por conta de enchentes no Sul

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, é resgatado após enchentes no Sul. (Foto: Lucas Uebel -Grêmio FBPA)

Informação foi confirmada pela filha do treinador e influenciadora digital, Carolina Portaluppi.

Carolina Portaluppi, influenciadora digital e filha do técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, acalmou os seguidores ao compartilhar, nesta segunda-feira (6) ,um vídeo que mostrava opai sendo resgatado por uma equipe em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Renato encontrava-se ilhado no hotel onde morava devido às fortes chuvas que assolam o sul do país, resultando em dezenas de mortos e centenas de desabrigados.

Carolina explicou que o local estava sem energia elétrica, e a bateria do celular do pai estava prestes a acabar, dificultando qualquer tentativa de contato. Em uma legenda emocionada, ela assegurou aos seguidores que seu pai estava seguro, expressando sua gratidão a todos que a mantiveram informada durante esse período angustiante.

Os números recentes divulgados pela Defesa Civil do Sul indicam uma situação alarmante: 83 mortes confirmadas devido aos temporais, além de 111 pessoas desaparecidas e 276 feridas. O impacto nas comunidades é igualmente devastador, com 141,3 mil pessoas deslocadas, sendo 19,3 mil alojadas em abrigos e 121,9 mil desalojadas, buscando refúgio em casas de familiares ou amigos. Dos 496 municípios do estado gaúcho, 345 enfrentam algum tipo de problema, afetando diretamente 850 mil pessoas.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2024/18:53:24

