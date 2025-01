Em viagem de férias, pai esquece filhas de 6 e 10 anos em posto de gasolina e retorna 40 km para buscá-las no ES

Posto de gasolina onde as meninas de 6 e 10 anos foram esquecidas em Baixo Guandu, no Espírito Santo — Foto: Reprodução | Redes Sociais

Caso aconteceu em Baixo Guandu, no Noroeste do estado. Filha mais velha ligou para polícia pelo celular da frentista do posto.

Duas meninas, de 6 e 10 anos, foram esquecidas pelo pai em um posto de combustíveis na BR-259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (20). O pai das crianças seguiu viagem sem perceber que as filhas, que tinham ido ao banheiro, não voltaram para o carro após ele ter abastecido o veículo.

Apenas quando o motorista chegou na cidade vizinha de Colatina, que fica a cerca de 40 quilômetros de distância, é que ele notou a ausência das crianças e voltou rapidamente para buscá-las. A Polícia Civil informou que apura o caso.

Os nomes dos envolvidos não serão divulgados para preservar a identidade das crianças, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).

O desfecho com final feliz aconteceu devido a uma série de fatores. Um deles foi que a filha mais velha, ao perceber que o pai tinha ido embora, abordou a frentista do posto de combustível para perguntar se a funcionária tinha visto um homem e um carro – descrevendo a característica do pai e o do veículo -, mas sem informar que estava perdida.

Depois que a frentista confirmou que o homem descrito pela criança havia ido embora, a própria menina pediu emprestado o telefone da mulher e ligou para a Polícia Militar (190). Ao chegar no local, os militares encaminharam as duas para o Conselho Tutelar de Baixo Guandu.

Entenda a história

As crianças curtiram as férias escolares na casa do pai, que mora em Minas Gerais, e retornavam de carro para Bahia, onde elas moram com a mãe.

Na noite de segunda-feira (20), por volta de 20h30, o homem parou no posto de combustível e as meninas foram ao banheiro enquanto o carro era abastecido. Ao retornar, as crianças perceberam que o pai não estava mais no local. Já o pai, assim que abasteceu, entrou no carro e seguiu viagem. Ele achou, num primeiro momento, que elas tinham voltado e estavam dormindo no banco de trás.

Ao notarem que foram esquecidas, a caçula começou a chorar e foi acalmada pela irmã mais velha.

No entanto, além de acalmar a irmã caçula, a menina de 10 anos também foi atrás de informações com a frentista, pediu o celular da funcionária e acionou a Polícia Militar sobre o ocorrido.

No local, segundo a PM, as meninas relataram aos militares que, quando voltavam do banheiro, viram que o carro do pai estava saindo sentido à rodovia federal.

“Ela também disse que havia se passado cerca de uma hora e o pai não tinha retornado. O Conselho Tutelar foi acionado para tomar as providências cabíveis”, informou a corporação por nota.

Crianças eram muito bem instruídas

Para o g1, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Baixo Guandu, Gleiciane Firme, disse que, quando as meninas chegaram no Conselho Tutelar, perceberam que elas eram muito bem orientadas sobre como agir diante de uma urgência e que estavam calmas quando tudo aconteceu.

“Elas são muito instruídas pela mãe, que relatou para o conselho ter preparado as crianças para vida e a como agir nessa situação. O primeiro socorro sempre é a polícia e precisamos ter isso em mente como elas tinham”, explica a secretária.

Ao chegar no conselho, as crianças contaram a versão e, como sabiam o número da mãe de cabeça, ligaram para ela.

Em entrevista ao g1, a enfermeira e mãe das meninas disse que recebeu o telefonema na Bahia e, em meio ao desespero, tentou manter a calma e ajudou a localizar o pai por telefone.

“Eu tenho uma conversa muito aberta, sou uma mãe presente. Elas passaram as férias com o pai e, como de costume, sempre ligamos uma para outra de manhã e de noite. Quando recebi a ligação da polícia dizendo que estavam com as minhas filhas, fiquei desesperada, liguei para o pai das crianças, que é responsável, para tentar resolver na mesma hora”, explicou a mãe das meninas.

Pai ficou desesperado ao perceber esquecimento

Em paralelo à ligação do Conselho Tutelar para a mãe das meninas, o pai já havia percebido que as meninas não estavam no carro quando parou na casa de um irmão em Colatina, cidade vizinha de Baixo Guandu, também no Noroeste do estado.

Segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Baixo Guandu, o homem disse que voltou imediatamente para a cidade e localizou as meninas por meio da Polícia Militar.

“Quando o pai chegou no conselho, dava para ver a cara de desespero e cuidado com as meninas. Ouvimos a versão dele, ligamos para a mãe e perguntamos se poderíamos liberar as crianças para seguirem viagem com ele, o que foi autorizado”, relatou Gleiciane.

Cuidado deve ser redobrados nas férias

A secretária Gleiciane reforçou também que o cuidado e a atenção com as crianças devem ser maiores no período de férias.

“Assim como as meninas que receberam orientações em casa, o diálogo, contatos de urgência e alertas precisam ser passado para os menores pelos responsáveis”, explicou.

Nesta terça-feira (21), a mãe das meninas informou a filha mais velha completou 11 anos e as comemorações foram ainda mais especiais.

“Este ano é mais importante, para ela é uma nova vida, outra oportunidade de viver’, finalizou.

Caso será apurado

Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.

A Prefeitura de Baixo Guandu explicou que as duas crianças que foram momentaneamente esquecidas pelo pai durante uma viagem entre os estados de Minas Gerais e Bahia.

“Durante o trajeto, o pai realizou uma parada em um posto de combustível na cidade de Baixo Guandu para abastecer e utilizar o banheiro. Ao retornar ao veículo, ele acreditou que as crianças, que estavam cobertas por cobertores e travesseiros no banco traseiro, já haviam ido ao banheiro e estariam dormindo. Sem perceber a ausência delas, ele seguiu viagem”, explicou em nota.

A prefeitura informou ainda que o pai retornou imediatamente a Baixo Guandu para buscar as meninas e procurou a Polícia Militar, que informou que as crianças já estavam sob os cuidados do Conselho Tutelar.

“Todos os procedimentos necessários para esclarecer os fatos foram devidamente realizados. O pai informou que as crianças estavam passando as férias sob sua guarda e que a viagem era para retorná-las à casa da mãe, localizada no estado da Bahia. Após os esclarecimentos, as crianças e o pai foram liberados para seguir viagem”, explicou a nota.

A gestão acrescentou que entrou em contato com as mães das meninas, que “demonstrou extrema preocupação, mas destacou que o pai é conhecido por ser uma pessoa muito responsável” e que monitorou a situação para garantir que as crianças retornassem em segurança ao lar materno.

