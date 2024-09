Filho de 71 anos comete suicídio após matar a própria mãe de 90 anos em Guarantã do Norte | MT

Foto: Reprodução | Nesta segunda-feira (23), por volta das 13 horas, um caso fatídico ocorreu em Guarantã do Norte, mais precisamente na Comunidade Nossa Senhora do Caravaggio, Linha Pascoa V, zona rural do município.

Segundo informações apuradas pelo site O Território Noticias, um parente das vítimas chegou até o sítio da família e encontrou uma cena aterrorizante e acionou a polícia.

A polícia civil e a POLITEC ao chegarem ao local encontrou uma senhora identificada como Maria José Ghinani Willy de 90 anos, deitada em uma cama, já sem vida e seu filho Waldir Jose Ghinani Willy de 71 anos pendurado pelo pescoço por uma corda.

As suspeitas são de que o filho, Waldir Jose, em posse de um ”pé de cabra” desferiu vários golpes na altura da cabeça de sua mãe que estava deitada em sua cama. Logo após o ato, Waldir José amarrou uma corda numa viga de madeira, subiu em um objeto alto, e saltou com uma corda em volta do pescoço, tirando sua própria vida.

Ainda não se sabe a motivação do caso. A polícia Civil e a polícia técnica trabalham para elucidar o caso.

