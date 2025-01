Hoje na Lusa, antiga joia do São Paulo revela ajuda de Casemiro e como quase foi parar no Real Madrid

(Foto: Reprodução) – Henrique Almeida foi eleito o craque da Copa do Mundo sub-20 em 2011 Getty Images

O torcedor que acompanhou o São Paulo na última década vai lembrar de Henrique Almeida. O atacante era uma joia do Tricolor paulista e foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo sub-20 de 2011. Depois de rodar por diferentes clubes, o jogador, que não chegou a ter tanto destaque, está no elenco da Portuguesa para a disputa do Campeonato Paulista.

O atleta, agora com 33 anos, revelou que em duas oportunidades quase foi parar no Real Madrid — o que acabou não acontecendo. Ele chegou até a receber conselhos de Casemiro, ex-companheiro, que virou ídolo e multicampeão pelo time espanhol.

A segunda chance de Henrique Almeida ir ao Real Madrid aconteceu quando já estava no Botafogo, em 2013.

“Fiquei treinando durante um mês ali no Castilla (Real Madrid B), só que o Botafogo estava com problemas judiciais, da época antiga, enfim, de outros tempos, então não podia vender, emprestar e nem negociar nenhum jogador. E na época o Real Madrid estava negociando com o Bale, aquele negócio todo no último dia de janela, acabou que contrataram o Bale e eu não pude ir”, relembrou, em entrevista ao ge.

“Eu estava lá, assinei com o Real Madrid, só que eu não fui inscrito na liga, então ficaria ali sem jogar até dezembro. E ali, em acordo comum com eles, resolvi voltar para terminar o campeonato com o Botafogo e no fim do ano eu voltaria. Só que, quando eu voltei, o Willian José acabou indo, fiquei muito feliz que ele foi, e dali ele seguiu carreira. Quando acabou o campeonato pelo Botafogo, a gente classificou para Libertadores e no ano seguinte eu seria o camisa 9 da Libertadores. Acabou que o Botafogo não me liberou voltar para o Real Madrid na época. E o Willian José seguiu lá”, continuou.

“Até conversei com o Casemiro, na época estava lá e fiquei na casa dele, ele me levava para treinar e tudo. E ele falou: “Mano, se tudo der errado aqui, você é jogador do Real Madrid, vai vir todos os times do Brasil, do mundo, para querer você. Foi o que aconteceu com ele. Acabou que fiquei um tempo lá, ele me ajudou bastante. Acabou não dando certo, voltei e segui a carreira por aqui”, completou.

Henrique Almeida não chegou a jogar em nenhuma grande equipe do futebol europeu e fez a maior parte da trajetória em clubes brasileiros.

“A gente é muito ansioso para poder jogar, jogar, jogar, independentemente do lugar e tudo mais. Eu teria aguardado, esperado mais o momento, eu tinha cinco anos de contrato no São Paulo. Ter um pouco mais de paciência porque as coisas vão acontecendo”, pontuou.

“Acho que a gente, quando é novo, não pensa muito nas consequências. A gente quer só jogar, quer só estar dentro de campo, e às vezes não é assim. Às vezes você tem que ter um pouco de paciência, esperar seu momento, independente se você é o melhor do mundo sub-20 ou não. Acho que é tudo um processo. Acabou que eu atropelei um pouco os processos, mas, enfim, aconteceu, ficou no passado e agora é bola para frente”, concluiu.

