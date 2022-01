Em vídeo empresário mostra descaso com rodovia BR 163 entre Novo Progresso e Castelo de Sonhos

Trecho da Rodovia BR 163 trecho construído pela “Três Irmãos” tomada por buracos-Operação Tapa Buraco (2018) realizado pela Fratello Engenharia, consertou em dois dias se acabou. – (Foto: Arquivo Jornal Folha do Progresso)

Buracos no asfalto dificultam o tráfego na BR-163 no Pará.

Rodovia serve para escoamento da produção do Mato Grosso e liga região aos Portos de Miritituba e Santarém no Pará.

A estimativa que mais de 15 mil caminhões usam da via para transportar diariamente a safra de grãos (2021/2022).

Tapa-buraco continuarão a ser executadas, diz DNIT.

A precariedade da rodovia Br 163 no estado do Pará, o trecho de Novo Progresso à Castelo de Sonhos, considerada principal via de escoamento da produção do estado do Mato Grosso aos portos do Pará, está com trecho tomada por buracos por todos os lados, os motoristas precisam desviar das aberturas no asfalto para evitar acidentes.

A distancia de 154,5km entre a cidade de Novo Progresso e distrito de Castelo de Sonhos no município de Altamira no Pará, permanece em obras, no entanto as empresas enfrenta a dificuldade da chuva (período Amazônico), o descaso onde a mais de dois anos existe sem obras esta entre o distrito de Vila Isol (Novo Progresso) até Castelo de Sonhos (Altamira), o asfalto deteriorou e os veiculo trafegam entre buracos e terra.

O Empresário Leonelson Goedert que usa a rodovia constantemente, percorreu o trecho e fez um vídeo relatando o descaso. “Está na hora do Ministro Tarcísio fazer uma visita aqui, porque governador não temos”…..

No trecho motorista precisam desviar falhas na BR-163, onde as condições da pista colocam em risco condutores e veículos.

“É muito perigoso, muita gente que não conhece a estrada passa por dificuldades e, mesmo passando todo dia, nós também passamos por vários sustos”, diz motorista de Bi Trem Ednaldo Perreira Gomes.

A chuva tem contribuído para a abertura de buracos recentemente tapados e tem gerado também novas falhas.

“Tá muito ruim este asfalto, está um perigo, é preciso andar devagar para evitar problemas”, concluiu Ednaldo.

A imprensa de Santarém denunciou o descaso veja fotos.

Motoristas usam das redes sociais para divulgar o descaso;

“Abre um buraco e abre outro, e assim sucessivamente, mas o problema nunca é resolvido”

*No trecho da BR-163 entre Novo Progresso no Pará até Mato Grosso, buracos em plena curva deixam o caminho bem mais perigoso.

“Há partes revitalizadas, só não sei a qualidade do asfalto colocada, porque um mês depois, os buracos estão de volta”.

Os moradores em torno da rodovia reclamam de tantos remendos numa das principais rodovias para transporte da safra do Mato Grosso com os portos do Pará.

“Já não há mais condições para remendos, esta rodovia precisa de um recapeamento completo”, diz o agricultor Adailton Marin.

Ao Jornal Folha do Progresso, o DNIT garantiu que dará continuidade às ações de curto prazo, como operações tapa buraco, recapeamento e obras de drenagem até um projeto definitivo de restauração da BR-163.

Jornal Folha do Progresso em 27/01/2022/09:40:49

