Mulher é vítima de estupro coletivo; cunhado e o namorado da sobrinha praticaram o abuso

Uma mulher procurou a polícia para denunciar um estupro coletivo. Em depoimento, a vítima contou na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) que abusada sexualmente, em Altamira, sudoeste do Pará.

Segundo ela, os suspeitos de cometerem o crime são o cunhado e o namorado da sobrinha da vítima, que foram presos em flagrante pela Polícia Civil. De acordo com relatos da vítima, os três estavam tomando banho em um igarapé. Os dois homens estavam consumindo drogas no local antes de cometerem o crime. A dupla foi encaminhada ao Complexo Penitenciário de São Félix do Xingu e está à disposição da justiça.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/12/2022/07:05:53 com informações do portal bnews.

