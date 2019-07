Empresa oferta 70 vagas em cursos para jovem aprendiz

(Foto:Shirley Penaforte/Arquivo Liberal)-Inscrições devem ser feitas até o próximo dia 19 de julho

O Programa Jovem Aprendiz 2019 da empresa Mineração Paragominas está com inscrições abertas até o próximo dia 19 de julho. São 70 vagas para os cursos de manutenção de equipamentos móveis, automação e operação, realizados em parceria com o Senai.

As inscrições são realizadas unicamente pela internet, no site da empresa, nas abas de “Carreiras” e “Vagas”. Ao acessar o link de inscrição, será necessário anexar o currículo atualizado, comprovantes de endereço e conclusão do ensino médio, além de identidade (RG) e carteira do trabalho (CTPS).

O programa tem duração de 12 meses com carga horária de 4 horas por dia. Os benefícios previstos contemplam: vale transporte, assistências médica e odontológica, seguro de vida, refeição (valor integral, conforme localidade de trabalho) e uma bolsa auxílio de ½ salário mínimo. Os candidatos poderão tirar dúvidas sobre o programa nas plataformas digitais oficiais da empresa.

O Programa Jovem Aprendiz da empresa teve início em 2005 e busca qualificar jovens profissionais dos municípios mais próximos das plantas industriais da empresa. A iniciativa também proporciona para a comunidade local renda e acesso a empresas de porte multinacional, reconhecidas no mercado pela excelência operacional, ótimo ambiente de trabalho e pela possibilidade de construção de carreiras sólidas.

Para estar apto para participar, é importante:

– não ter sido Jovem Aprendiz em edições anteriores na Hydro

– residir em Paragominas;

– ter o ensino médio completo;

– disponibilidade para 4 horas de trabalho diárias;

– idade entre 18 e 22 anos (completados até 1º de outubro).

