PF cumpre mandados de prisão em operação contra exploração ilegal de madeira na Amazônia

A 4ª Vara da Seção Judiciária de Roraima expediu 70 mandados judiciais a serem cumpridos nos estados de Roraima, Mato Grosso, Amazonas, Maranhão e Pará, após investigações conduzidas em seis inquéritos policiais, com apoio do Ministério Público Federal (MPF). A PF não informou quantos mandados são de prisão.

“Dentre as espécies identificadas encontram-se Ipês, Cedros, Maçarandubas, Aroeiras e Jacarandás, dentre outras. No mercado, o valor das madeiras envolvidas na fraude poderia chegar a quase 80 milhões de reais”, afirmou a PF, acrescentando que o esquema criminoso envolveria mais de 20 madeireiras.

De acordo com a previsão do cenário mais pessimista, metade da floresta ao sul da Amazônia pode ser reduzida a fragmentos, levando muitas espécies a um sério risco de extinção (João Marcos Rosa / Nitro)

