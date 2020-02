Empresário assassinado em Matupá no MT será trasladado para os Emirados Árabes; sogro é procurado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(foto: arquivo pessoal e reprodução) – O corpo de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes, de 53 anos, será levado para ser sepultado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. De acordo com informações da funerária Santa Maria, os familiares ainda vão definir a data e horário. Ele foi assassinado com golpes de facão, esta manhã, em uma residência, na região central de Matupá (209 quilômetros de Sinop). Ele era proprietário de um restaurante no município e também possuía fazendas na região.

You May Also Like