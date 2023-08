Empresário cai de jet ski e some em lago no MT

O empresário Manoel Messias, de 51anos, conhecido como “FI”, caiu de um jet ski que ele estava pilotando em um lago na região do Araguaia e desapareceu, neste domingo (20). O caso aconteceu em Itacaiú, no município de Cocalinho, e o Corpo de Bombeioros foi acionado, dando início às buscas.

Messias é proprietário da empresa ‘Estrelão Gás’, conforme informações divulgadas pelo site Araguaia Notícias. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe de Barra do Garças foi chamada por volta das 16 hora para atender à vítima de afogamento no lago de Cocalinho.

As buscas estão em andamento. Ao ser procurada, a Polícia Civil informou que, até o momento, não registrou o caso.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2023/05:25:27

