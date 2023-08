Quatro pessoas são presas suspeitas de realizar empréstimos em nome de idosos no interior do Pará

(Foto:Reprodução) – “Operação Consigna” da Polícia Civil encontrou o cartão de uma das vítimas que denunciou o caso e levou prejuízo de R$ 80 mil.

Quatro pessoas são presas em Capanema por golpes financeiros contra idosos

Quatro pessoas foram presas em Capanema, no nordeste do Pará, na última sexta-feira (18), durante a “Operação Consigna” da Polícia Civil. Os suspeitos são investigados por estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os crimes eram praticados contra idosos.

De acordo com as investigações da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCEP), os suspeitos informavam às vítimas que não possuíam margem consignável ou que não possuíam “score” para a realização do empréstimo e, sem o conhecimento das vítimas realizavam os empréstimos sem repassar os valores.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar e quatro ordens judiciais de prisão preventiva, o que ainda resultou na apreensão de 77 cartões de crédito em nome de terceiros juntamente com a senha, três cadernos com vários dados pessoas de outras pessoas, incluindo agências, contas e senhas, chaves de carteiras de criptomoedas, e extratos de contas bancárias.

Ainda foram encontrados oito aparelhos celulares, um HD externo, três notebooks, seis notas promissórias e um simulacro de arma de fogo.

Em um dos endereços foi encontrado o cartão de uma das vítimas do inquérito policial que originou a operação, comprovando a materialidade e autoria dos crimes investigados, cujo prejuízo financeiro, até o momento, soma cerca de R$ 80 mil.

