Empresário da mineração é preso em condomínio de luxo, em Cuiabá

O empresário do ramo de mineração, José Clovis Pezzin de Almeida, de 31 anos, conhecido como Marlon Pezzin, foi alvo na manhã desta quinta-feira de uma operação da Polícia Civil. Ele foi alvo de uma prisão temporária, além de um mandado de busca e apreensão. O teor da investigação ainda é desconhecido.

Agentes da PC estão na casa de Marlon num condomínio de luxo nas imediações da MT-010, em Cuiabá. Marlon Pezzin já se envolveu em várias ocorrências policiais que incluem agressão contra mulher, tiros em via pública e dentro de uma boate sertaneja, além de estar envolvido num trágico acidente com um luxuoso Porsche, registrado no mês passado na Estrada da Guia, em Cuiabá.

À ocasião, ele estaria praticando racha com outro veículo esportivo quando bateu contra um veículo Fox, destruiu ambos os veículos e deixou o motorista do Fox, um frentista de um posto de combustíveis, gravemente ferido. A vítima da colisão deixou a UTI do HMC nesta semana.

Por telefone, o advogado Ocimar Carneiro de Campos informou ao FOLHAMAX que está obtendo acesso aos autos do inquérito, ocorre em segredo de justiça, para saber do que se trata. Ele disse que está acompanhando a execução da busca e apreensão e também do pedido de prisão temporária contra o cliente.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/02/2024/13:02:40

