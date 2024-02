Joelma e Pedro Sampaio realizam desejo dos fãs e lançam remix de ‘Voando Pro Pará’

A parceria entre a rainha do Calypso e do DJ e produtor Pedro Sampaio finalmente ganhou vida, com o lançamento oficial do remix de “Voando Pro Pará”. O desejo dos fãs da Joelma foi atendido nesta quinta-feira (1º), quando a faixa chegou às plataformas digitais, prometendo agitar ainda mais o Carnaval de 2024.

A colaboração entre Joelma e Pedro Sampaio teve o ponto alto durante a gravação da terceira etapa do DVD “Isso é Calypso Tour Brasil – Belém”, realizado no Mangueirão em novembro de 2023. Pedro Sampaio, uma das participações especiais do show, apresentou ao público o remix oficial de “Voando Pro Pará”, dando um gostinho do que estava por vir.

Pedro Sampaio expressou sua honra em colaborar com Joelma, descrevendo-a como um ícone da música brasileira. Ele revelou que a ideia do remix surgiu após uma positiva reação do público em seus shows, tornando o convite para participar do DVD um sonho realizado.

“A Joelma é um ícone da música brasileira e colaborar com ela era um sonho! Eu tinha feito um remix de ‘Voando Pro Pará’ para o meu show e a galera curtiu demais e começou a pedir para gente lançar. E então ela me convidou para participar do seu DVD gravado em Belém, fiquei extremamente honrado!”, disse o DJ.

“Eu admiro muito o trabalho e a carreira dela, tudo o que ela representa para o Pará, para o Brasil e nossa cultura. O público nos shows já tá curtindo muito, dançando e se divertindo demais. É muito gratificante ver a recepção dessa nova versão ao vivo!”, complementou Pedro Sampaio.

A faixa originalmente lançada em 2016 ganhou destaque novamente ao viralizar no TikTok, integrar memes, e até mesmo ser citada por Christian Chavéz, em um dos shows do RBD em São Paulo. O refrão, que menciona o tacacá paraense, contribuiu para que essa iguaria se tornasse a comida mais pesquisada do Google em 2023.

Joelma, encantada com a parceria, ressaltou a energia contagiante do resultado final. “Conheci o Pedro Sampaio e me apaixonei; um artista jovem, talentoso demais e uma pessoa incrível. Soube que ele estava tocando a música no show dele e a galera tava comentando demais. Aí o convidei para o meu DVD em Belém, afinal não tinha lugar melhor, né! (risos). O resultado final ficou demais, a energia lá em cima e com a cara do verão. Esperamos que vocês curtam muito!”, celebrou Joelma.

