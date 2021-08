Empresário de 36 anos é assassinado a tiros no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar e prender os autores do crime e pede a quem tiver informações, para ligar para o ‘Disque-Denúncia’ no número 181, não é preciso se identificar.

A Polícia Civil investiga o assassinato de um empresário, nesta segunda-feira (9), em Tucumã, sudeste do Pará.Gustavo Murari, de 36 anos, foi morto com quatro tiros. Os socorristas do Samu chegaram ao local para realizar os primeiros socorros, mas a vítima já estava morta.

