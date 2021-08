Laudo final da morte de Tom Veiga é divulgado

(Foto:Reprodução) – A polícia pediu ao Ministério Público o arquivamento do caso

As investigações da morte do ator Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José, que faleceu em novembro do ano passado, foram concluídas pelas Polícia Civil. De acordo com o laudo final, a morte foi de causa natural. Com informações do Metrópoles.

O inquérito para investigar a morte foi aberta após amigos de Tom suspeitarem de um suposto homicídio. No entanto, segundo as investigações, não foi possível encontrar nada de “relevante interesse criminalístico” e que “demandasse diligências”.

O ator morreu devido a um AVC, causado por um aneurisma cerebral, aos 47 anos, em casa na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

