Empresário de Novo Progresso aposta R$ 150 mil com Maranhense na vitória de Bolsonaro contra Lula

Acreditar na vitória de um candidato político nas eleições de outubro deste ano se tornou um assunto milionário para muitos no Brasil. Em Novo Progresso não é diferente, o empresário Birailson (Bira) apostou um total de R$ 150 mil (cento e cinquenta mil reais) no presidente Jair Bolsonaro (PL), contra Lula com um morador da cidade de Arame no Maranhão.

O Maranhense Neto (Neto Dentista) ainda deu 5 milhões de votos de vantagem para o Bolsonaro. Toda a negociação da aposta foi gravada em vídeo pelos dois apostadores e divulgado nas redes sociais, nesta sesta-feira, 23 de setembro de 2022.

Assista aos vídeos

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/09/2022/07:05:53

