Hospital Regional de Itaituba vai fechar dia 14 de outubro

A pouco o vereador Peninha reuniu a imprensa em seu escritório para denunciar o fechamento do Hospital Regional de Itaituba, no sudeste do Pará. (Foto:Reprodução)

Peninha disse que soube na manhã desta sexta-feira (09) de uma fonte fidedigna que a partir do dia 14 de outubro, quarta-feira próxima, vence o contrato do Governo do Estado com o Instituto Panamericano de Gestão – IPG. “A partir deste dia, o Hospital vai fechar para que seja dedetizado e não há previsão quando reabrir”, afirmou o parlamentar.

A informação veio do Palácio do Governo do Estado que informoram que no dia 14 acaba o contrato com o IPG e o Estado vai dispensar em todos os serviços do IPG.

Peninha lembrou que o IPG foi contratado pelo Governo do Estado para administrar o Hospital Regional de Itaituba, pelo período de seis (06) meses pelo valor de aproximadamente R$ 52 milhões. “Este contrato foi feito com dispensa de licitação por causa da pandemia e o Hospital Regional de Itaituba foi usado como Hospital de Campanha. O Estado já passou mais de R$ 20 milhões e por isso não há motivo para o Instituto não pagar os salários dos funcionarios”, continuou Peninha.

Este hospital tem que ser investigado, pois tudo indica que houve desvio de dinheiro. “O dinheiro foi repassado para o IPG manter o funcionamento do hospital e isto não foi feito. Inclusive já denunciei para o Ministerio Público esta situação”, informou o Edil.

Foram contratados vários profissionais da área de saúde (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem). Este profissionais, segundo Peninha, estão sem receber a três meses e não há previsão de pagamento. O edil também frisou que o IPG deu calote nos funcionários na cidade de Altamira e no Distrito de Castelo de Sonhos, que estão sem receber há tres meses. Lá, disse Peninha, já encerrou o contrato e os hospitais que serviram de Hospital de Campanha por causa da pandemia fecharam e os funcionários foram dispensados.

Peninha orientou os funcionários para que na terça-feira da próxima semana procurem a Justiça do Trabalho para requerer seus salários e os direitos trabalhistas, pois o IPG indo embora dificilmente estes profissionais vão receber.

“Como é que vão encerrar esse contrato do hospital, com muitos pacientes ainda internados com Covid-19?”, questionou Peninha.

O parlamentar que vem há muito tempo alertando o fechamento do Hospital Regional de Itaituba, disse que agora “vamos começar uma nova luta para que o hospital funcione com suas especialidades. Porém, que seja contratada uma empresa séria e responsável para que não engane os funcionários e preste serviços de qualidade a população”.

Peninha prometeu na próxima semana, na Câmara de Vereadores, mobilizar o Poder Legislativo para junto ao Governo do Estado agilizar a contratação de uma empresa para administrar o Hospital de Itaituba. “O Hospital Regional de Itaituba não pode fechar. Temos que nos mobilizar para que funcione com todos os serviços, que foi por este objetivo construído”, concluiu Peninha.

Fonte: Portal Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...