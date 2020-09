Empresário é encontrado morto a tiros dentro de casa em Ananindeua, no PA

Empresário é encontrado morto a tiros dentro de casa em Ananindeua — Foto: Reprodução

Rui Pereira Gouvêa Júnior, de 36 anos, estava em um dos quartos da casa com dois tiros na cabeça. Segundo a PM, crime tem características de execução.

O empresário de uma rede de restaurantes de Belém foi encontrado morto dentro de casa na madrugada desta quinta-feira (10) no município de Ananindeua, região metropolitana. De acordo com a Polícia Militar, o corpo de Rui Pereira Gouvêa Júnior, de 36 anos, foi encontrado com marcas de tiros. Ainda segundo a PM, o crime tem características de execução.

A PM disse que recebeu um chamado por volta das 7h para verificar a morte de uma pessoa no bairro da Jiboia Branca, em Ananindeua. Chegando no local, os agentes perceberam que o cadeado da residência estava quebrado. Eles resolveram entrar e encontrou o corpo da vítima em um dos quartos, com pelo menos dois tiros na região da cabeça.

Peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) estiveram no local e realizaram a remoção do corpo. Segundo uma análise preliminar, a vítima estaria deitada na cama quando recebeu os tiros.

Qualquer denúncia sobre o crime pode ser feitas através do Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar.

