Empresário é executado na orla de Marabá

O empresário Diogo Sampaio de Sousa, de 36 anos, mais conhecido como “Diogão”, foi executado com um tiro no peito no final da tarde deste domingo (20), na Orla de Marabá. Após cometerem o crime, os assassinos, que estavam em um carro, fugiram do local. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

Segundo a polícia, “Diogão” estava em pé na orla da cidade, no bairro Velha Marabá, quando, por volta das 18h30, um carro, modelo Fiat Uno, de cor branca, estacionou próximo à vítima. O atirador, que estava no banco traseiro do veículo, abaixou o vidro e fez o disparo. Os suspeitos fugiram do local, que estava bastante movimentado.

Testemunhas informaram que o empresário era bastante conhecido no município e que já teria sofrido uma tentativa de homicídio no ano de 2015. Ele estaria em um salão de beleza, no bairro Nova Maraba, quando teria sido alvejado por disparos de arma de fogo, mas, na ocasião, conseguiu escapar com vida.

À reportagem, a Polícia Militar do Pará (PMPA) confirmou a morte de Diogo Sampaio de Sousa e informou que a Polícia Civil seguirá investigando o caso. Quem tiver alguma informação sobre os suspeitos deve entrar em contato com a Central do Disque-Denúncia Sudeste do Pará, através dos contatos (94) 3312-3350 (telefone), (94) 98198-3350 (Whatsapp) ou pelo aplicativo “Disque Denúncia Sudeste Pará”. Não é necessário se identificar.

Por:Redação Integrada (com informações da Polícia Militar)

