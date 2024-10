Ibama apreende peixes ornamentais nativos que saiu do Pará e iriam para Hong Kong

Carga com 916 espécimes, procedente de Belém, tinha nota fiscal falsa. – ( Foto: Ibama)

Uma carga de peixes ornamentais brasileiros que tinha como destino Hong Kong, na Ásia, foi apreendida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na cidade de São Paulo.

A operação de rotina do Instituto resultou na apreensão dos 916 exemplares de peixes ornamentais nativos da fauna brasileira após constatação de irregularidades documentais. A investigação revelou que o exportador, localizado em Belém (PA), apresentou nota fiscal falsa no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) para obter a autorização do Ibama. O documento foi emitido por outra empresa, localizada em Santarém (PA), que também teve participação ativa na fraude. Ambas as empresas envolvidas na exportação foram multadas e tiveram as atividades de “exportação de fauna nativa brasileira (20-21)” e “revenda de organismos aquáticos vivos ornamentais (21-70)” suspensas no Cadastro Técnico Federal (CTF).

Os peixes foram resgatados com vida e entregues a empreendimento autorizado pelo Sistema Nacional de Gestão de Fauna Silvestre (Sisfauna).

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2024/09:11:21

