Prefeito Gelson Dilll recebe alta de hospital após boa evolução de cirurgia

(Foto: Divulgação) – O Prefeito Gelson Dill (MDB), que estava internado desde o dia 23 de janeiro de 2022, recebeu alta do hospital em São Paulo no início da manhã desta terça-feira 1º de fevereiro de 2022. De acordo com os médicos, ele teve boa evolução do quadro clínico após a cirurgia e vai se recuperar em um hotel na cidade de Aparecida (SP), para posteriormente ir para casa.

Prefeitura divulgou nota veja abaixo

Nota pública

O Boletim Médico divulgado na tarde terça-feira informa que o prefeito Gelson Dill recebeu alta. Ele segue para um hotel na Cidade de Aparecida, onde continuará o processo de recuperação até o retorno médico agendado para esta semana. Todos os seus indicadores de saúde melhoraram.

O prefeito agradeceu as orações e o carinho da população: “Eu tenho certeza de que até aqui Deus nos guardou e Ele vai continuar nos guardando. Muito obrigado de coração a todos vocês que oraram, intercederam… Foram diversas mensagens. Eu não tenho nem condições de responder tantas mensagens que eu recebi. Então eu pude ver todo amor e carinho que vocês têm para comigo em um momento tão importante como esse”, finalizou o Prefeito Gelson Dill.

Novo Progresso, 01 de fevereiro de 2022.

