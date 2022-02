Jovem de 18 anos é preso acusado de ameaçar e agredir a ex-namorada em Moraes Almeida

Harisson, o acusado. (Foto: Reprodução)

A prisão ocorreu no final da tarde do último sábado (29). A vítima, que é menor de idade, informou que ele não aceita o fim do relacionamento com ela.

Um jovem, identificado pelo prenome de Harisson, foi preso acusado de agredir a ex-namorada namorada, uma menor de 17 anos, no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba (PA). A prisão ocorreu no final da tarde do último sábado (29).

A Polícia Militar (PM) chegou até ele após denúncia da própria vítima. Na ocasião, ela informou que Harisson estava ameaçando-lhe de morte por não aceitar o fim do relacionamento. Ela também afirmou que ele já quebrou seu celular e ainda tomou cerca de R$300,00. (As informações são Plantão 24 horas news)

Além disso, agrediu-a dentro do quintal, vindo a furar suas costas com um pedaço de madeira e que, em outra ocasião, deu-lhe uns socos na cabeça. Ela também relatou que ele, ao saber que ela acionou a polícia, começou a mandar mensagens fazendo ameaças de morte.

De posse das informações, uma guarnição seguiu em diligências e conseguiu localizar o acusado. Desse modo, o caso foi encaminhado à Delegacia de Trairão, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Jornal Folha do Progresso em 02/02/2022/09:41:51

