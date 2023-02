Homem é esfaqueado e faca fica cravada no ombro esquerdo

O caso aconteceu no distrito de Miritituba em Itaituba no Pará. (Foto:Reprodução)

Um homem ainda não identificado foi esfaqueado na madrugada deste domingo, 19/02/23, por volta das 05h00min, no distrito de Miritituba, em Itaituba no sudoeste do estado.

Policiais militares do Grupo Tático Operacional-GTO/CPR-X, com apoio dos militares do PPD/Miritituba, realizaram uma operação no distrito de Miritituba, em combate ao tráfico de droga, e, uma mulher foi presa por suspeita de envolvimento com a prática delituosa, e apresentada na delegacia de polícia civil em Itaituba.

Amigos da mulher, disseram que a mesma foi presa porque teria sido delatada pelo esfaqueado, que teria sido o “X9” da prisão.

Informações de uma pessoa que estava próximo ao acontecido, disse que, um homem também ainda não identificado, de posse de uma faca chegou perto da vítima e disse, “porque tu entregou ela, agora tu vai pagar”, foi quando desferiu a facada na altura do ombro esquerdo da vítima, o homem ainda tentou puxar a faca para dar outra facada, mas o cabo quebrou, e a lâmina ficou presa no corpo da vítima, que seria usuário de droga, e não portava nenhum documento pessoal consigo.

O mesmo foi socorrido por profissionais de saúde do distrito de Miritituba, e, em seguida, levado diretamente ao Hospital Regional do Tapajós.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/02/2023/19:53:22 com informações de Júnior Ribeiro

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/02/2023/19:56:47

