Empresário que comercializava suplementos proibidos tem segunda loja notificada pela Vigilância Sanitária

Fiscais da vigilância sanitária continuam fiscalizações em Santarém — Foto: Dominique Cavaleiro/G1

De acordo com a Divisa, estabelecimento funcionava sem licença. Empresário foi preso na quarta-feira (28) durante fiscalizações da Anvisa e CRF-PA.

O empresário que foi preso em flagrante na quarta-feira (28) em Santarém, oeste do Pará, por comercializar suplementos proibidos no Brasil teve a segunda loja notificada pela Vigilância Sanitária. De acordo com o órgão, o estabelecimento funcionava sem licença.

Ao G1, a Vigilância Sanitária informou que fiscais foram ao local à noite durante as ações de fiscalização da Anvisa e CRF-PA. Na manhã do mesmo dia, os profissionais estiveram na “matriz” do estabelecimento e encontraram suplementos proibidos de serem comercializados no Brasil, além de anabolizantes vencidos.

Os profissionais orientaram os responsáveis pelo local a se regularizarem. No local não foram encontrados materiais inapropriados para o consumo, apenas estava funcionando sem licença.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

