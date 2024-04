Empresário Rodrigo Carvalheira é preso suspeito de estuprar e agredir mulheres

Empresário Rodrigo Carvalheira em foto de arquivo — Foto: Reprodução/Instagram

Ex-presidente do PTB em Pernambuco teve prisão preventiva decretada pela Justiça e foi capturado nesta quinta (11). Empresário diz ser inocente.

O empresário pernambucano Rodrigo Carvalheira foi preso por suspeita de estupro na manhã desta quinta-feira (11), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Ele faz parte de uma tradicional família pernambucana, com empreendimentos relacionados à gastronomia, produção de eventos e imóveis.

Rodrigo tem 34 anos e é casado. Na política, Carvalheira foi nomeado presidente do diretório do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Pernambuco, em junho de 2023. Entretanto, em novembro, o PTB se fundiu com o Patriota, dando origem ao Partido Renovação Democrática (PRD). Após a prisão, o PRD expulsou Rodrigo Carvalheira do quadro de filiados.

Rodrigo Carvalheira também foi secretário de Turismo na cidade de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco. De acordo com a prefeitura, ele ocupou o cargo entre janeiro e dezembro de 2023 e deixou a secretaria municipal “por fins políticos”.

As mulheres que denunciaram são pessoas do mesmo círculo de amizade de Rodrigo Carvalheira. Elas não tiveram os nomes divulgados.

Logo após ser preso, Rodrigo saiu da delegacia acompanhado da esposa e, à TV Globo, disse que ficou surpreso com as acusações.

“Tudo será apresentado. Sou inocente. São muito minhas amigas e eu acho incrível que esteja acontecendo isso”, disse Rodrigo.

Sobre o caso, a produtora de eventos Carvalheira informou, por meio de nota, que foi surpreendida com diversas notícias que a ligavam a Rodrigo. Embora seja da mesma família, segundo a empresa, “não existe nenhum tipo de relação do empresário com a Carvalheira”.

Nota da defesa “A defesa técnica do empresário Rodrigo Cavalheira vem a público esclarecer que prisão de Rodrigo causou espanto e estranheza para todos. Os fatos narrados são graves, porém baseados unicamente na opinião da autoridade policial e na coleta de depoimentos. Rodrigo, ao longo dos últimos meses, se colocou à disposição da autoridade policial para prestar esclarecimentos e colaborar com a polícia. Seu objetivo sempre foi provar sua inocência e esclarecer os fatos confusos. Rodrigo pediu para ser ouvido de forma espontânea na delegacia, mas a delegada que preside o inquérito não aceitou o pedido. A defesa técnica de Rodrigo Cavalheira afirma que todos os fatos serão esclarecidos e a inocência de Rodrigo restará provada.”

