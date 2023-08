Ibama flagra cachoeira no Amazonas poluída por garimpo ilegal

Imagens aéreas da cachoeira poluída pelo garimpo ilegal. Local não informado. (Foto: Divulgação/Ibama)

Servidores do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Amazonas flagraram uma cachoeira totalmente poluída por um garimpo ilegal em funcionamento no local. A localização não foi informada pelo órgão ambiental pelo fato de a operação ainda está em diligências.

No vídeo gravado durante a operação e divulgado pelo órgão, é possível ver uma draga de garimpo no rio que depois irá desaguar na cachoeira. Antes da queda d’água há uma série de ‘ilhas’ de areia formadas no meio do afluente.

Esse efeito de acúmulo de terra no fundo do rio, conhecido como assoramento, acontece, dentre outros motivos, pela atividade de garimpo, que é realizada por dragas que sugam o leito do rio e deformam a geografia do ambiente. De acordo com o Ibama, causa ainda a morte da fauna aquática.

Nas imagens, é possível ver casas de madeira ao lado da cachoeira e uma draga de garimpo parada no meio do rio. De acordo com o Ibama, todos os locais estavam abandonados, provavelmente em razão da operação que está ocorrendo no local.

Também é possível observar que o rio, de cor mais próxima ao verde, vai se tornando turvo à medida em que se aproxima da draga de garimpo, até que fica totalmente barrento após a balsa. Por consequência, a cachoeira adquire o mesmo aspecto de poluição.

“O garimpo ilegal é capaz de destruir lindas paisagens naturais que poderiam ser objeto do turismo ecológico. O garimpo ilegal prejudica a economia, a sociedade e o meio ambiente, atrasando o desenvolvimento da Amazônia”, disse o superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo.

