Urbs Brasil 2021 Abre Seleção Nacional Para Novos Fotógrafos.

Seleção Nacional Novos Fotógrafos. Urbs Brasil 2021.

Estão abertas as inscrições para a Seleção Nacional Novos Fotógrafos, Urbs Brasil 2021 de fotografia digital, cidades em tons de cinza.

Podem participar da seleção, todos os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 16 anos.

Cada candidato pode inscrever-se com até duas fotografias de sua autoria, capturadas por quaisquer meios digitais; máquinas fotográficas, celulares, etc. O tema das imagens é, as cidades e o seu cotidiano.

Os marcos, ruas, avenidas, monumentos, praças e a interação com as pessoas. Serão 150 fotografias selecionadas. A classificação das fotografias resultará no livro, Urbs Brasil 2021, Antologia Fotográfica.

A seleção fotográfica é uma importante iniciativa de produção e distribuição cultural, alcançando o grande público, escolas e faculdades. Inscrições até 15 de agosto de 2021, pelo site, www.premiourbs.com.br

Realização: Vivara Editora Nacional

Apoio cultural: Revista Universidade

