Empresário santareno procurado há 5 anos por estupro é capturado em São Paulo

Ainda de acordo com informações, o empresário é reincidente no crime de estupro de vulnerável e será encaminhado para Santarém nesta semana.

Houve a confirmação que o “dono” da documentação usada pelo acusado se encontrava no município. Diante disso, foi acionado aos policiais da Delegacia de Divisão de Narcóticos de São Paulo, a identificação e localização do acusado.

“Esteve no Estado do Amazonas, Rio de Janeiro e recentemente estava em São Paulo, se passando por uma outra pessoa, inclusive usando a documentação de alguém de Santarém”, afirmou o Delegado.

