Enade 2019: Inep divulga locais de prova; consulte

Os estudantes concluintes dos cursos de graduação já podem consultar os locais de prova do Enade 2019. Basta acessar o Sistema Enade, informar o CPF e a senha cadastrada no primeiro acesso. A visualização do local só é liberada caso o Questionário do Estudante tenha sido preenchido. O Questionário, assim como a participação na prova, são requisitos para a colação de grau. Os concluintes habilitados a realizar o Enade 2019 podem responder o Questionário até o dia 21 de novembro.

É fundamental regularizar a situação dentro do prazo estabelecido para evitar problemas para a conclusão do curso. As provas do Enade 2019 serão aplicadas em 24 de novembro para todo o país. Neste ano serão avaliados os cursos das áreas de ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins; engenharias e arquitetura e urbanismo; e os cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e de segurança.

Os estudantes ingressantes e concluintes em 2019 realizaram a inscrição no Enade. Entretanto, somente os concluintes precisam realizar a prova e preencher o questionário. O objetivo é avaliar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso com base no currículo da graduação.

