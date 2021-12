Encapuzado, pai obriga filha amarrar amiga e estupra às duas dentro de casa

Após crime, meninas conseguiram lutar contra o homem, o imobilizaram e acionaram a Polícia Rodoviária Federal, que o prendeu em flagrante. (Foto: Ilustração)

Um homem de 54 anos foi preso, na noite de terça-feira (21), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) acusado de estuprar a própria filha, de 15 anos, e uma amiga dela, idade não revelada. O crime ocorreu em Diamantino (208 km de Cuiabá).

De acordo com a PRF, as adolescentes estavam dormindo, quando foram surpreendidas pelo agressor, que invadiu o quarto, após pular uma janela da casa. Ele estava encapuzado, com uma faca na mão e uma arma de brinquedo na outra.

O acusado agrediu as duas meninas com golpes na cabeça e ordenou que a filha amarrasse as mãos da outra com uma fita adesiva, e começou a estuprá-la.

Em seguida, fez o mesmo com sua filha.

Além disso, o homem ainda acariciava as duas e dizia que iria matá-las.

Em certo momento, a adolescente reconheceu o agressor como sendo “seu pai” e o enfrentou. Após a luta, elas conseguiram imobilizá-lo e acionaram a polícia.

Os agentes foram até o local e prenderam o bandido em flagrante. Ele estava dominado pelas meninas e por outros parentes.

Ele foi encaminhado para a delegacia de Diamantino. Lá, descobriram que já havia uma medida protetiva que o proibia de aproximar-se de sua filha. (As informações são do Repórter MT)

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Jornal Folha do Progresso em 23/12/2021

