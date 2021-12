“Bebês-noéis” ganham ensaio fotográfico no Hospital Regional do Sudeste do Pará

A iniciativa visa oferecer um ambiente humanizado e acolhedor aos pequeninos, que usaram adereços natalinos como gorros e roupinhas vermelhas

Bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, do Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, ganharam nesta quarta-feira (22) um belo ensaio fotográfico natalino.

Com gorros, roupinhas infantis e adereços natalinos, a sessão de fotos dos bebês prematuros, realizada pela Comissão de Humanização do HRSP, foi acompanhada de perto pelas mães, pais, e pelos especialistas da UTI Neonatal para garantir a segurança e o conforto dos bebês.

Um dos recém-nascidos que participou do ensaio é o Bruno, que nasceu prematuro no mês de novembro, e está internado no HRSP há 13 dias, onde desde então, vem lutando pela vida.

“Meu filho é um guerreiro, vamos passar o Natal juntos aqui no hospital, sei que não será da maneira que havia planejado, mais aqui somos muito bem cuidados, e em breve iremos para casa. A saúde do meu filho é o único presente que desejo nesse Natal”, conta a mãe, Amanda dos Santos Silva.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é referência para mais de um milhão de pessoas de 22 municípios da região. A unidade, que pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Segundo a enfermeira Fernanda Miranda, gestora da UTI Neonatal no HRSP, a iniciativa tem como objetivo oferecer um ambiente hospitalar mais acolhedor aos bebês prematuros e as mães, que em algumas situações aguardam meses a recuperação dos seus filhos.

“O ensaio fotográfico foi um grande sucesso, as mães dos bebês ficaram muito emocionadas com esse momento, que ficou eternizado com as fotografias. Gostaria de agradecer todo o empenho da equipe assistencial que atua na UTI Neonatal”, ressaltou.

Ainda de acordo com a profissional, o Hospital Regional do Sudeste do Pará assegura o direito à presença das mães 24h por dia na UTI Neonatal ao lado de bebês hospitalizados, seguindo todas as diretrizes e recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Nas imagens, os pequenos aparecem ainda com seus polvinhos de crochê, recurso terapêutico que proporciona sensação de segurança e conforto, e remete ao ambiente uterino. A ação de humanização contribui para o bem-estar, auxiliando na recuperação dos bebês internados na UTI.

Referência neonatal e pediátrica

O HRSP é o único hospital da região a dispor de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) exclusivas para recém-nascidos, crianças e adolescentes. São nove leitos de UTI Neonatal, nove de UTI Pediátrica, além de 11 leitos de enfermaria de cuidados intermediários pediátricos. (As informações são de Ederson Oliveira Comunicação HRSP)

