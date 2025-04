Encapuzados invadem assentamento, expulsam famílias e queimam casas no Pará

Foto: Reprodução | As casas de três famílias foram incendiadas na madrugada desta quinta-feira 17 na Fazenda Campo do Boi, em Ipixuna do Pará, a cerca de 260 quilômetros de Belém.

Homens encapuzados e armados invadiram o local, retiraram os moradores e atearam fogo nas construções, segundo denúncia da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil. Uma mulher grávida e uma criança estavam entre as pessoas que tiveram de deixar as casas.

“Não se pode aceitar que vidas sejam colocadas em risco por conflitos fundiários que seguem sem mediação efetiva”, diz o comunicado emitido pela Contraf Brasil.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e realizou perícia no local.

O assentamento, que existe há mais de uma década e abriga aproximadamente 800 famílias, está no centro de um conflito fundiário que se arrasta desde 2015 no Tribunal de Justiça do Pará. O novo ataque ocorreu em um dia simbólico para o movimento campesino, que relembra a luta internacional dos trabalhadores por direitos sociais no campo.

“O que está em jogo são a vida e a dignidade das famílias agricultoras, que querem apenas um pedaço de chão para viver e produzir. É fundamental que as autoridades estaduais e federais se articulem e atuem para proteger quem vive e trabalha no campo”, afirmou Auri Júnior, coordenador de acesso à terra da Contraf Brasil.

À reportagem, o Ministério do Desenvolvimento Agrário informou ter tomado ciência do caso e enviado representantes ao local. A pasta afirmou que a área em disputa é parte privada e parte pública estadual, e que há negociações para transferência dos imóveis à União Federal para criação formal de assentamentos.

Também informou que o ministro Paulo Teixeira já havia solicitado, antes do ocorrido, uma reunião com o governador do estado, Helder Barbalho (MDB), para tratar do assunto.

