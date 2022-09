Endrick marca, Palmeiras bate Corinthians em Itaquera e é bicampeão brasileiro Sub-20

Neste domingo, Endrick marcou o gol do Palmeiras que garantiu a vitória sobre o rival Corinthians, pelo placar mínimo, e o bicampeonato brasileiro sub-20. A partida decisiva foi disputada na Neo Química Arena.

Com o título, o Palestra, campeão em 2018, se isola como o maior vencedor do torneio nacional, à frente de Flamengo, Atlético-MG, Internacional, Fluminense, Botafogo e Cruzeiro, que têm um troféu cada. Além disso, também é o primeiro clube a conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Brasileirão sub-20 no mesmo ano.

O Palmeiras, comandado por Paulo Victor Gomes, criou a primeira chance ainda no minuto inicial da partida. Em rápido movimento ofensivo, Endrick disparou em velocidade, foi à esquerda da área e finalizou para desvio do defensor, que gerou escanteio. O Corinthians de Danilo Andrade, por sua vez, manteve mais a posse de bola, enquanto o rival apostava em contragolpes.

Os mandantes pressionaram e por pouco não abriram o placar aos 14 minutos. Depois de uma transição veloz, Kayke recebeu passe de Matheus Araújo, chutou forte de dentro da área e acertou o travessão.

Já aos 43 foi a vez de o Palmeiras carimbar a trave. Após cobrança de falta, Pedro Lima cabeceou e, no rebote, Endrick concluiu por cima. Três minutos mais tarde, o atacante aproveitou bola longa e finalizou fraco e rasteiro, para defesa simples do goleiro Kauê.

O primeiro tempo foi bastante disputado, com algumas entradas firmes, e teve propostas evidentes de ambas as equipes. No entanto, sem contar as bolas na trave, houve poucas chances claras de gol.

O Palmeiras voltou melhor do intervalo e tomou uma iniciativa mais ofensiva no início da etapa complementar. O Corinthians, em contrapartida, aproveitou cobrança de falta próxima à meia-lua – Léo Mana chutou pouco acima do travessão aos 12 minutos.

Endrick, sempre ele, foi o responsável por colocar o Palmeiras à frente em Itaquera aos 18 minutos. A joia de 16 anos carregou a bola e, da entrada da área, à esquerda da meta, bateu rasteiro no canto direito, sem chances de defesa para o goleiro.

Apesar da vitória parcial, o Palmeiras ficou enfraquecido a partir dos 34 minutos, quando Ian deu forte entrada em Matheus Araújo e levou o cartão vermelho. Com um a mais, o Corinthians foi em busca da igualdade e avançou ainda mais as suas linhas para tentar sufocar o rival.

