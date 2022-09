Confusão em bar deixa criança de 6 anos baleada e um morto

(Foto:Reprodução) – Uma confusão em um bar, localizado nas proximidades do Campo do Vaguito, em Abaetetuba, região nordeste do Pará, deixou duas pessoas baleadas e uma morta.

Danielson Maués Machado, Rodrigo Marques da Silva e uma criança de seis anos, foram baleados na última quinta-feira (22). A motivação ainda é desconhecida.

Policiais do motopatrulhamento do 31º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Abaetetuba estiveram no local, mas quando chegaram, tanto Danielson, quanto Rodrigo – baleado na perna – e a criança já haviam sido encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

De acordo com informações da polícia, Danielson não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA. Já a criança, foi atingida de raspão na região do tórax e está fora de perigo. (Com informações do Dol).

Jornal Folha do Progresso em 26/09/2022

