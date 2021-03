Paraense Amanda Lemos encara Livinha Souza no UFC 259 no próximo sábado

Amanda Lemos vai atrás da terceira vitória seguida no UFC – (Foto:Divulgação/ UFC)

A lutadora acredita que vai conseguir mais um bom resultado

A paraense Amanda Lemos, de 33 anos, vai enfrentar no próximo sábado (6) a paulista Livinha Souza, de 29 anos, no UFC 259, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A luta será no card preliminar, mas em uma noite especial, com três disputas de cinturão. A luta principal será entre o polonês Jan Blachowicz, que defenderá o título dos meio-pesados, contra o nigeriano Israel Adesanya, campeão dos médios que vai subir de divisão. A penúltima luta será entre a brasileira Amanda Nunes, campeã peso-galo e pena do UFC, que irá encarar Megan Anderson. Entre os galos, Petr Yan vai enfrentar Aljamain Sterling pelo cinturão da categoria.

Amanda Lemos falou sobre a expectativa para o embate com Livinha Souza pelo peso-palha.“Foi muito bom ter sido escalada pela essa luta. Eu estava pedindo essa luta. Uma top 15. Uma brasileira.

É muito bom representar meu estado. Em um card cheio de lutas boas, com lutas de cinturão. E tem tudo para ser uma ótima luta”, comentou a paraense que é atleta da Marajó Brothers e tem o card com oito vitórias, um empate e uma derrota. A paraense avaliou se pode ter dificuldade na luta contra a paulista e ainda falou sobre a preparação para o combate.

“Foi cap bem forte e tranquilo. Conseguimos treinar bem. Estamos bem preparados para a luta. Eu não me vejo tendo dificuldade. O jogo dela é jiu-jitsu. Acho que vai querer me pressionar para ir para o chão. Mas eu acredito que vou frustrar as ações dela”, afirmou.

Veja o card do UFC 259:6 de março de 2021, em Las Vegas (EUA)CARD PRINCIPAL (0h, horário de Brasília):Peso-meio-pesado: Jan Blachowicz x Israel AdesanyaPeso-pena: Amanda Nunes x Megan AndersonPeso-galo: Petr Yan x Aljamain SterlingPeso-leve: Islam Makhachev x Drew DoberPeso-meio-pesado: Thiago Marreta x Aleksandar RakicCARD PRELIMINAR (20h, horário de Brasília):Peso-galo: Dominick Cruz x Casey KenneyPeso-galo: Song Yadong x Kyler PhillipsPeso-mosca: Joseph Benavidez x Askar AskarovPeso-mosca: Rogério Bontorin x Kai Kara-FrancePeso-mosca: Tim Elliott x Jordan EspinosaPeso-meio-pesado: Kennedy Nzechukwu X Carlos UlbergPeso-meio-médio: Sean Brady x Jake MatthewsPeso-palha: Livinha Souza x Amanda LemosPeso-leve: Uros Medic x Aalon CruzPeso-galo: Mario Bautista X Trevin Jones

Por:Andreia Espírito Santo

