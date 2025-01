Enem 2024: apenas 12 candidatos conseguem nota máxima e número é o menor em dez anos

Folha de rascunho da redação do Enem. — Foto: g1

Enem teve o menor número de redações com pontuação máxima dos últimos dez anos. Antes, menor número tinha sido em 2021, quando 22 alunos chegaram a nota mil.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve o menor número de alunos com nota máxima na redação dos últimos dez anos. Segundo o Ministério da Educação (MEC), apenas 12 alunos dos quase 3,2 milhões de participantes chegaram à nota máxima.

O resultado do Enem de 2024 foi divulgado nesta segunda-feira (13). O exame é a porta de entrada para alunos do ensino médio em universidades públicas no Brasil. A prova é composta por 180 questões e uma redação.

De acordo com o Ministério da Educação, apenas 12 alunos atingiram a nota máxima. As redações nota mil estão em:

Alagoas

Ceará

Distrito Federal

Goiás

Maranhão

Pernambuco

Rio Grande do Norte

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Apenas os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram mais de uma redação nota mil. Os demais tiveram apenas um aluno com a pontuação máxima.

O MEC ainda informou que, na rede pública, apenas uma redação teve nota máxima. Os demais são da rede particular.

➡️ Neste ano, o tema da redação na aplicação regular foi ‘desafios para a valorização da herança africana no Brasil’. A proficiência média da redação, que considera média das notas de todos os candidatos, foi de 660 pontos, 15 pontos a mais do que na edição de 2023.

Menor número em dez anos

O número de notas mil deste ano é o menor registrado em dez anos, segundo os dados do Ministério da Educação. Antes, o menor número registrado tinha sido em 2021, quando 22 alunos tiveram a nota máxima.

Para o professor de redação do curso Anglo, Sérgio Paganim, a queda do número de redações é um reflexo de uma banca de correção mais rígida. Ele explica que o tema foi considero fácil, porque está em debate e é abordado de vários aspectos em matérias ao longo do Ensino Médio.

Segundo Paganin, com um tema mais fácil, a banca acabou sendo mais rigorosa com o repertório que o aluno apresentou.

“Eu acho que o tema é que faz com que a banca se coloque numa posição mais rigorosa para cobrar aspectos mais articulados, repertório mais articulado, linguagem mais articulada, já que o tema fatalmente é um tema mais simples”, explica Paganin.

Além disso, o repertório já era um ponto de atenção entre os corretores do Inep.

Neste ano, o g1 revelou com exclusividade, que o instituto orientou corretores da redação a descontarem nota de quem estivesse usando modelos pré-prontos e com repertórios forçados. Esse tipo de modelo vinha sendo anunciado na internet a R$ 50.

Confira as notas por área do conhecimento

Linguagens, códigos e suas tecnologias

Nota máxima: 796

Nota mínima: 294

Média: 528

Matemática e suas tecnologias

Nota máxima: 962

Nota mínima: 334

Média: 529

Ciências humanas e suas tecnologias

Nota máxima: 820

Nota mínima: 284

Média: 517

Ciências da natureza e suas tecnologias

Nota máxima: 867

Nota mínima: 308

Média: 495

Abstenção cai, mas permanece alta

A taxa de abstenção no Enem 2024 caiu de 28,1% em 2023 para 26,5% em 2024. A informação leva em conta as mais de 4,3 milhões de inscrições confirmadas para o exame, que aconteceu em 3 e 10 de novembro.

