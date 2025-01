Edital Semear 2025 abre inscrições para apoio de até R$ 600 mil a projetos culturais do Pará

Fundação Cultural do Pará — Foto: Agência Pará

Isenção fiscal deve direcionar R$20 milhões a ações culturais. Saiba como participar.

Começam nesta segunda-feira (13) as inscrições para o Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Semear. O edital é voltado aos projetos da área da cultura, e abrange diversos setores, como: artes cênicas, musicais, literárias, visuais, audiovisuais, artesanais, tradicionais, contemporâneas, inovações e tecnologias culturais, economia criativa, design e moda, entre vários outros.

As inscrições estão abertas até o próximo dia 27 de fevereiro e devem ser feita exclusivamente por meio do Sistema de Gestão de Projetos Culturais do Semear – SGPSemear, disponível no site da Fundação Cultural do Pará.

Podem se inscrever neste processo seletivo pessoa física, jurídica e empresário individual que seja diretamente responsável pela concepção, produção e execução do projeto cultural a ser incentivado, nos termos da Lei nº 6.572, de 08 de agosto de 2003. No caso de pessoa jurídica, a atuação no campo cultural deve estar prevista no contrato ou estatuto social.

Novidades

Uma das novidades deste ano é a implementação de um novo sistema para submissão de projetos. “O novo sistema para submissão de projetos foi implementado para oferecer mais facilidade e agilidade para os proponentes de projetos culturais. A mudança é um motivo de grande alegria, para todos os envolvidos no Programa Semear”, informa a secretária Executiva da Lei Semear, Carmem Fischer.

Projetos

A possibilidade de inscrever até dois projetos por pessoa física, jurídica, empresa, etc. Tendo como valor máximo de verbas liberadas por projetos R$600 mil, permanecem no edital 2025.

Os projetos devem ter por objeto o campo artístico-cultural, e podem abordar diversos segmentos e linguagens criativas e estéticas, como:

1 – Artes cênicas, musicais, literárias, visuais, audiovisuais, artesanais, tradicionais, contemporâneas, inovações e tecnologias culturais;

2 – Artes integradas, inclusivas e educativas no âmbito da cultura;

3 – Culturas originárias, populares, alimentares;

4 – Economia criativa;

5 – Design e Moda;

6 – Patrimônio material, imaterial e natural, e

7 – Pesquisas e acervos culturais.

Todos os critérios para submeter os projetos ao Programa Semear e outras informações, como documentos necessários e o cronograma completo estão disponíveis para consulta aqui.

