Enem 2024: estudante de escola pública compartilha dicas após conquistar 4 aprovações no Pará

Ewerson Diego, de 18 anos, realizou o exame em 2023 e conquistou uma ótima nota na redação. O paraense destaca o que é necessário para essa reta final.

Ewerson Diego, de 18 anos, morador do bairro Guamá, em Belém, tem muitos motivos para celebrar: com uma jornada marcada por dedicação e sacrifícios, ele conquistou a aprovação em quatro universidades após obter uma nota de 900 na redação do Enem 2023.

Estudante de escola pública na Alexandre Zacarias de Assunção e beneficiado pelo ProUni com bolsa integral na Universidade da Amazônia (Unama) para o curso de Fisioterapia, Ewerson compartilha suas estratégias e reflexões para inspirar outros estudantes a se destacarem no Enem 2024.

A conquista de Ewerson também inclui aprovações em cursos de grande concorrência: Engenharia Biomédica na UFPA, Engenharia Florestal na UFRA e Gestão Hospitalar no IFPA.

Contudo, o sonho dele sempre foi a Fisioterapia. “Sempre achei lindo a arte de reabilitar pessoas, de fazer voltar a ter movimentos, andar, respirar sem aparelhos. Sempre me encantou, sou fascinado por isso”, conta.

Dedicação e Auto-Cobrança

A trajetória de Ewerson envolveu uma preparação árdua e organizada. Além de cursar o ensino médio, ele participou de um cursinho particular onde conquistou outra bolsa integral.

Com um cenário financeiro limitado, ele diz que foi a rede de apoio que fez a diferença. “Eu me cobrava muito, mas vejo isso como positivo, porque se não tivesse essa autocobrança, talvez não tivesse buscado tanto conhecimento”, reflete.

Ewerson acredita que a responsabilidade do estudo deve partir do próprio estudante: “Não adianta ter uma boa instituição ou um ótimo professor, se você não corre atrás de fazer questões e redações. O Enem exige muita prática; o aperfeiçoamento leva ao resultado final.”

A disciplina foi sua aliada, mas ele enfatiza que não basta assistir a aulas, é preciso praticar ativamente. “É muito importante não ficar preso só à teoria, mas exercitar também.”

Surpresa e benefício com a Nota

Quando Ewerson viu sua nota da redação, ele se emocionou. “Foi uma surpresa. Todo o esforço valeu a pena, as noites mal dormidas, todas as vezes que deixei de sair com amigos ou fazer o que gostava para abdicar e ter esse resultado final”, diz.

Através da boa nota, o estudante foi um dos contemplados do programa “Bora Estudar”, que ofertou aos melhores alunos de escolas públicas do Pará um benefício de R$ 10 mil do governo em crédito habitacional.

Conselhos para os Candidatos do Enem 2024

Para aqueles que realizarão a prova no próximo domingo (3), Ewerson aconselha calma e equilíbrio. “A prova exige muita paciência, então é fundamental descansar. Essa semana é de revisão, é o momento de revisar o que foi estudado ao longo do ano.”

Para o dia anterior, ele sugere relaxar. “No sábado, saia com amigos, passeie. É importante estar com a mente descansada.”

Ewerson finaliza com uma mensagem inspiradora para os estudantes: “Hoje você é telespectador da história de outras pessoas; amanhã você é o protagonista da sua história.”

Segundo ele, o Enem é uma grande porta de oportunidades, oferecendo acesso ao ProUni, Fies e Sisu, que transformaram sua vida e podem fazer o mesmo por outros jovens.

